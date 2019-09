“Ravenna, e il suo territorio provinciale, possono dare un contributo fondamentale alla candidatura unica di Bologna e Firenze per ospitare le Olimpiadi del 2032”.

Così il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti commenta la notizia di una possibile candidatura del territorio tosco-emiliano romagnolo per l’evento olimpico.

“Il nostro territorio ha tutte le caratteristiche per dare un contributo importante alla candidatura, in termini di strutture disponibili per lo svolgimento delle discipline, sia per l’enorme offerta di strutture ricettiva della costa e dell’entroterra.

Il bacino di canottaggio, la spiaggia, il porto, il mare e non ultimo il nuovo palazzetto dello sport che sorgerà vicino al Pala De Andrè e che daranno vita ad una ‘cittadella dello sport’ costituiscono un biglietto da visita significativo e spendibile nello studio della candidatura da presentare entro il 2025.

Fin da ora, la Camera di Commercio di Ravenna ritiene importante impegnarsi in questo progetto che per le imprese e per l’intero tessuto economico provinciale potrebbe rappresentare un’occasione unica dando notevole impulso al territorio, oltre ad avere un impatto promozionale sui mercati esteri che solo le grandi manifestazioni mondiali possono generare”.