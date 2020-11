Sono almeno 5 le auto che nella notte fra venerdì e sabato sono state colpite in piazza Rampi, ora ribattezzata piazza Ricci. Amara la sorpresa per i proprietari che, nella mattinata di sabato, si sono ritrovati il vetro in frantumi, con centinaia di euro di danni a fronte di un furto dal valore spesso irrisorio. I responsabili hanno colpito approfittando della città deserta a seguito delle nuove disposizioni del governo per contenere l’emergenza sanitaria. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine. Si tratta del secondo raid in poche settimane contro le auto in sosta. Un’analoga situazione si era infatti presentata nel parcheggio di via Renaccio accanto al Ponte delle Grazie dove furono colpite una decina di vetture.