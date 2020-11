Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa, a distanza, dove Virgilio Garganelli, il nuovo presidente di UNPLI Emilia Romagna APS – struttura regionale di riferimento per le Pro Loco dell’Emilia Romagna. Oltre al programma sono stati presentati i nuovi eletti al Consiglio Regionale tra i quali Marchiani Mauro-Pro Loco di Lugo che è entrato anche in giunta di presidenza. Al quale si uniscono come consiglieri della provincia di Ravenna Boni Bruno-Pro Loco di Casola Valsenio e Valeria Babini-Pro Loco di Brisighella.

Presentato il nuovo programma di mandato denominato F.O.R.T.I.: Formazione – Organizzazione – Riconoscimento – Territorio – Inventarsi.

Ampio spazio viene dato all’ambito della Formazione, con l’obiettivo di portare le Pro Loco al riconoscimento da parte delle istituzioni, ma anche all’integrazione delle stesse nei diversi tavoli operativi.

Il presidente ha ribadito l’importanza del mondo del volontariato fornendo alcuni dati interessanti, elaborati dalla CGIA di Mestre, che riportano l’impatto degli eventi delle Pro Loco nel mondo del turismo.

“Metto a disposizione di tutta la Regione la mia umile esperienza, quale dirigente di Pro Loco, che spero possa essere una mano alle nostre Associazioni locali. La Pro Loco di Lugo ha fatto eventi memorabili, che speriamo invadano ora tutta la regione così ben rappresentata” Marchiani Mauro Consigliere UNPLI Regionale Emilia Romagna.