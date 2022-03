Nuovo primario al reparto di Geriatria dell’ospedale di Faenza | VIDEO

Nuovo primario all’Unità Operativa di Geriatria dell’ospedale di Faenza. Il dottor Stefano Boni avrà il compito di ridurre le ospedalizzazioni degli anziani e di, come si suol dire, portare “l’ospedale sul territorio” rafforzando la collaborazione il reparto e le realtà del territorio dedicate agli anziani, dalle strutture ai singoli professionisti. 53enne, di Parma, il dottor Boni è stato ufficiale medico e dirigente del Servizio Sanitario del 5° Battaglione dei Carabinieri dell’Emilia-Romagna. Poi ha lavorato all’ospedale di Parma, al Sant’Orsola di Bologna, al Santa Maria delle Croci di Ravenna e poi in servizio all’Unità Operativa Cure Primarie di Forlì-Cesena. Dal 2018 è stato direttore di distretto di Forlì per l’Ausl Romagna.

Alle nomine dei nuovi primari di Anestesia e Rianimazione e Geriatria all’ospedale di Faenza, nei prossimi mesi, faranno seguito le nomine dei primari di Pronto Soccorso, l’attuale direttrice Francesconi si trasferirà infatti a Cesena, di Radiologia e di Chirurgia