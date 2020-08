L’associazione culturale “Il Quadrifoglio” torna a riproporre un corso di 1° livello per imparare il linguaggio dei segni. “Il Quadrifoglio” da anni si impegna a divulgare la Lis, la lingua dei segni italiana. Diversi i corsi di sensibilizzazione organizzati negli anni. Il nuovo corso, patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, prenderà il via il 25 settembre e prevede 130 ore di lezioni, suddivise in 100 ore i pratica (comprensione e produzione lis), 20 ore di teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali) e 10 ore di tirocinio.

Le lezioni si terranno due fine settimana al mese alla Casa del Volontariato, in via Sansovino 57 a Ravenna. Il numero massimo di partecipanti è 25.

Gli interessati a partecipare, possono ricevere ulteriori informazioni contattando l’associazione via WhatsApp al numero 347-8844618 (Carla).