Mercoledì pomeriggio un pino che si trovava in via degli Insorti sul lato opposto all’ingresso della scuola media Europa è caduto al suolo. Nell’episodio è rimasto coinvolto un furgoncino sul quale viaggiavano due artigiani brisighellesi. Questa mattina, il personale del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, dopo i rilievi di mercoledì, è nuovamente intervenuto sul posto per ulteriori accertamenti e meglio chiarire le cause dello schianto al suolo dell’alberatura.

A far dubitare dell’ipotesi del cedimento strutturale quale causa dello schianto al suolo dell’albero, una prima analisi fatta dai tecnici del Servizio Ambiente e Giardini che, dopo l’incidente, si sono recati sul posto accertando alcune evidenze: alla base del tronco il pino presenta un chiaro segno di un urto; la chioma dell’albero era assolutamente rigogliosa e non faceva presupporre alcuna sofferenza e il luogo nel quale è caduto il pino, verso via Pola quando invece sarebbe dovuto posizionarsi trasversalmente a via degli Insorti. A queste bisogna aggiungere infine che la giornata di mercoledì non presentava alcuna criticità sul fronte meteorologico tali da implicare la staticità delle alberature.

Proprio le alberature lungo quella strada erano state recentemente sottoposte a una verifica strutturale. Da quello studio era emerso che il pino in questione, di appena 20 anni, non presentava alcun problema di sticità.

Per queste perplessità l’albero, mercoledì sera, non è stato rimosso ed è stato lasciato nella posizione in cui è caduto al suolo fino ad oggi, permettendo al personale della Polizia Locale di effettuare gli ulteriori rilievi.