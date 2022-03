CompostiAMO – il percorso partecipativo targato URF dedicato alle compostiere di comunità – entra nel vivo e invita i cittadini dei comuni aderenti (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Solarolo) a partecipare ad un primo ciclo di assemblee pubbliche.

La prima assemblea si terrà martedì 5 aprile a Castel Bolognese al Teatrino del Vecchio Mercato. Seguiranno le assemblee di Faenza (6 aprile – Museo Malmerendi), Solarolo (7 aprile – Oratorio dell’Annunziata) e Casola Valsenio (12 aprile – Sala Consiliare Municipio). Ultima assemblea in programma quella del 13 aprile a Brisighella, presso Foyer del Teatro Pedrini.

Le assemblee si svolgeranno tutte in presenza alle 18.30. Prenotazione non obbligatoria ma consigliata tramite il questionario online; green pass obbligatorio.

Le assemblee saranno un’occasione non solo per conoscere il progetto, ma anche per ricevere maggiori informazioni sul compostaggio. Ad ogni appuntamento sarà infatti presente un esperto di Hera che illustrerà questa buona pratica di recupero degli scarti organici e verdi.

Gli incontri sono liberi e aperti a tutti. Ad una presentazione frontale seguirà un momento dedicato alle domande dei presenti in sala. Verranno infine raccolte le prime adesioni di coloro che intendono partecipare attivamente alla coprogettazione delle compostiere di comunità. Questa avverrà nei prossimi appuntamenti pubblici, caratterizzati da un taglio più operativo-laboratoriale, e si terrà nella seconda metà di maggio.

Il link al questionario è presente nella pagina di CompostiAMO sul sito web della Romagna Faentina e in tutti i post dedicati al progetto sui social media istituzionali della Romagna Faentina e dei comuni aderenti.