Nuovi medici per garantire in tutta la provincia le cure domiciliari ai pazienti delle Cure Palliative | VIDEO

Cura e assistenza domiciliare per tutti i pazienti della provincia di Ravenna in carico all’Unità Operativa di Cure Palliative.

Nuova fase per il progetto integrato “Sogno della Kiocciola” nato dalla collaborazione fra Ausl Romagna e Ail Ravenna. Nato il 19 aprile 2004, il progetto, nel territorio di Ravenna, ha portato ad assistere 1800 famiglie, garantendo 10 mila consulenze e 3 mila trasfusioni. Grazie al nuovo accordo siglato con quattro medici di medicina generale, l’assistenza ora potrà essere garantita su tutto il territorio provinciale. I quattro medici affiancheranno la regolare equipe formata da palliativista, infermieri, medico di famiglia e psicologo per migliorare l’assistenza a casa di ogni singolo paziente, in modo tale da evitare il ricorso alle cure ospedaliere. Sono migliaia ogni anno i pazienti seguiti dalle Unità Operative di Oncologia. Negli ultimi anni le cure domiciliari sono aumentate del 40%.