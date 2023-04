Visita informale a palazzo Laderchi. Il sodalizio ha proposto il procuratore aggiunto per l’onorificenza del ’Faentino lontano’: le sarà consegnata il 25 giugno

A ricevere il magistrato, designata Faentino Lontano 2023, c’ere il Presidente Ten. Col. Giancarlo Tatta, i Consiglieri ANC Sede di Faenza e simpatizzanti dell’Associazione.

“Sono stata invitata da questa associazione che ha formulato al comitato che designa il Faentino Lontano il mio nome solo sulla base del mio curriculum – ha detto Plazzi a margine dell’incontro –. Non ci conoscevamo quindi è stata l’occasione per incontrarci, e per me di ringraziarli.

Morena Plazzi, in servizio dal 1999, con funzioni requirenti, alla Procura della Repubblica di Bologna, dal 2018 svolge le funzioni di Procuratore aggiunto dove è stata applicata alla Dda per alcuni procedimenti. Attualmente detiene la delega di coordinamento dei gruppi specializzati per i reati di criminalità comune ‘Sicurezza urbana’, in materia di stupefacenti e ambiente ed è responsabile dell’Ufficio per il dibattimento, dei viceprocuratori onorari e delle attività legate all’Ufficio del Giudice di pace. Domenica 25 giugno sarà in città per ricevere l’onorificenza.

Chi è Morena Plazzi, magistrato, ha contribuito a importanti indagini sulla mafia

Morena Plazzi dopo il diploma al liceo Classico Torricelli di Faenza e il conseguimento della laurea in Giurisprudenza, con lode, all’Università di Bologna nel 1987, è entrata in Magistratura. Prima sede di assegnazione la Procura di Sciacca poi Modena con funzioni di giudice della sezione penale e, dopo aver assunto il ruolo di Giudice per le indagini preliminari, al Tribunale di Marsala dove, anche grazie all’incontro dell’allora capo della Repubblica di quella sede, Paolo Borsellino, ha contribuito a importanti indagini sulla mafia.

