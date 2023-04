È stata anticipata alle 8 circa di martedì, e non più mercoledì come detto in precedenza, la previsione di arrivo al terminal crociere del porto di Ravenna della ‘Mv Humanity 1’ con 69 migranti a bordo.

La nave ong si trova ora a circa 33 miglia nautiche (60 km) a est di Crotone con rotta nord-est, velocità di 8 nodi circa e distanza dallo scalo romagnolo di 480 miglia nautiche (890 km).

La nuova situazione è stata comunicata dal comando nave in serata. La situazione meteomarina lungo la rotta, prevede fino a domani mattina mare mosso con un metro d’onda circa. Quindi la nave entrerà in Adriatico e troverà mare poco mosso fino a lunedì notte quando è previsto un peggioramento. Infine la situazione migliora, con mare poco mosso fino all’arrivo a Ravenna. Entro lunedì verranno ultimati tutti gli allestimenti al terminal per l’accoglienza dei 69.

(fonte ANSA)