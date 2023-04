Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Ravenna, questa mattina verso le 6 in un ripostiglio adiacente ad una casa in via Canala a Russi è divampato un incendio tra vecchi elettrodomestici che hanno distrutto un garage. Sono intervenute più squadre di Vigili del Fuoco, si era alzata una vasta colonna di fumo nero visibile fino a Faenza. Le tre persone residenti fortunatamente non hanno riportato sintomi da intossicazione, sul posto c’erano anche gli uomini del 118. L’incendio è stato poi spento.