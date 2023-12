Nuova giunta di Faenza: la scelta di Sangiorgi e Camorani dopo mesi di indecisioni

Simona Sangiorgi e Denise Camorani sono le due nuove assessore in forza alla giunta di Faenza. Sabato pomeriggio la presentazione alla stampa, dopo mesi di confronti politici fra le forze di maggioranza. A Simona Sangiorgi vanno le deleghe di turismo, marketing territoriale e politiche di genere. A Denise Camorani bilancio, tributi, patrimonio e demanio.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, non è stato facile per il sindaco Massimo Isola ricostruire la squadra di governo. Lo testimoniano i tempi: a marzo la comunicazione dell’assessore Milena Barzaglia di volersi dimettere. Solo in questi giorni la scelta del profilo di Camorani. Nel mezzo diversi confronti e, dicono voci di corridoio, però confermate, la minaccia di dimissioni di alcuni consiglieri del Partito Democratico per il troppo tempo perso. Sangiorgi invece arriva in sostituzione di Federica Rosetti, attaccata frontalmente dall’opposizione nell’ultimo periodo, con una maggioranza che non ha mai mostrato il suo supporto.

Sangiorgi e Camorani sono due volti noti per Faenza. Sangiorgi è stata assessore alla scuola nella seconda giunta Malpezzi. Camorani è da sempre figura di riferimento per il mondo del volontariato faentino e ravennate.

La nomina delle due nuove assessore si accompagna ad una ridistribuzione di alcune delle deleghe in capo a Milena Barzaglia. Al vicesindaco Andrea Fabbri andranno i lavori pubblici. All’assessore Luca Ortolani viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. All’assessore Massimo Bosi la delega al personale. E a Davide Agresti servizi informativi ed e-government.

Con la nuova giunta è stato possibile infine un aggiornamento sul Ponte delle Grazie. Al momento confermati i tempi del ponte Bailey, che dovrebbe essere costruito a febbraio. Il Ponte delle Grazie invece probabilmente sarà demolito qualche mese dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Non più giugno, ma autunno o inverno, in attesa che vengano completati gli studi sull’altezza che dovrà avere il nuovo impalcato.

Nel periodo nel quale saranno presenti entrambi i ponti, il Ponte delle Grazie sarà aperto alla viabilità per il traffico diretto in centro e il ponte Bailey per il traffico diretto in borgo.