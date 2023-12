Questa mattina si è aggiunto un altro tassello nel mosaico delle farmacie comunali targate S.F.E.R.A.. Con una cerimonia partecipata, alla quale hanno preso parte anche la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti, il presidente di S.F.E.R.A. Roberto Rava e il direttore generale Stefano Mazzolani, è stata inaugurata la farmacia situata al civico 4 di via Monsignor V. Tarlombani.

Dati alla mano, si tratta del presidio di vendita di farmaci ed effettuazione di piccole prestazioni sanitarie numero 21 nelle province di Bologna e Ravenna da parte di un’azienda che si attesta come realtà settoriale di riferimento sul territorio. Una nuova apertura che rimarca l’attenzione di S.F.E.R.A. ai concetti di prossimità e capillarità, in questo caso in piena area collinare, come garanzia di vicinanza e risposta immediata alle esigenze dalla comunità. Una visione virtuosa condivisa con l’amministrazione comunale guidata dalla prima cittadina Malavolti.

I lavori di riqualificazione dell’immobile di via Tarlombani, che ha una superficie di 53 metri quadri espositivi compresa l’area dedicata alla misurazione della pressione, sono iniziati nello scorso mese di ottobre e hanno richiesto un investimento complessivo di 434mila euro da parte dell’azienda.



La parte più corposa delle opere ha riguardato la fase di ristrutturazione interna ed esterna dell’edificio, con il rifacimento dell’impiantistica elettrica e di riscaldamento, una serie di significative migliorie edili e la sistemazione della rampa di accesso esterna per l’abbattimento delle barriere architettoniche (200mila euro), a cui sommare gli acquisti di un magazzino automatizzato, gli arredi, le insegne e le dotazioni tecniche per l’allestimento di un punto vendita moderno in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela.

A tal proposito, è importante ricordare che i servizi erogati dallo staff professionale della nuova farmacia S.F.E.R.A. di Riolo Terme, oltre alla vendita dei farmaci da banco e parafarmaci, comprendono pure le prenotazioni informatizzate Cup per visite ed esami in SSN, l’holter cardiaco, pressorio e l’elettrocardiogramma, il rilevamento del profilo lipidico e glicemico, l’analisi delle urine, la bilancia pesa persone e un’apposita area comfort per misurare la pressione.

“S.F.E.R.A. ha raccolto la sfida dell’amministrazione comunale di Riolo Terme aprendo la 21esima farmacia con l’intento di migliorare ancora il proprio servizio a favore della comunità della Romagna faentina – ha spiegato Roberto Rava, presidente di S.F.E.R.A. -. Per questo motivo, nella gestione del presidio riolese, punteremo molto sui servizi con l’intento di diventare un importante riferimento della sanità sul territorio”. Ma non è tutto: “Grande attenzione al concetto di prossimità, un elemento ancora più significativo da quando gli eventi alluvionali hanno reso più complesso l’equilibrio della vallata – ha sottolineato -. Faremo la nostra parte a fianco dell’amministrazione investendo per migliorare la qualità della sanità territoriale”.



“L’apertura di una nuova farmacia nel territorio di Riolo Terme garantisce una proposta di servizi in grado di arricchire tutta la vallata del Senio – ha aggiunto la prima cittadina riolese Federica Malavolti -. Il modo migliore per rispondere alle esigenze di una comunità che ambisce ad una crescente qualità della vita. Una qualità in termini sanitari e sociali su cui i territori della collina devono puntare ed investire. La gestione di S.F.E.R.A. è sinonimo di continuità per quanto riguarda il tavolo di confronto sulle reali esigenze territoriali dove poter portare miglioramenti ed innovazioni”.