“Dobbiamo cambiare e accelerare il passo, aumentando la rappresentanza politica dei faentini nell’istituzione che non ci hanno ascoltato Sono queste le parole che come gruppo Faenza Cresce abbiamo affidato nella mattinata all’Assessore Davide Agresti per il confronto con il Sindaco e gli altri assessori. Siamo felici di apprendere che la Giunta ha attivato azioni concrete a supporto della cittadinanza e per gli interventi di prevenzione idrogeologica.

Siamo grati alla giunta per la quantità di energie messe in campo per affrontare l’alluvione, ma come gruppo in sostengo alla maggioranza, non possiamo esimerci da segnalare maggior risolutezza e l’impegno a portare avanti due iniziative.

La prima è innanzitutto chiedere scusa ai cittadini, perché abbiamo fatto tanto, tantissimo, per sostenere le azioni in risposta agli avvenimenti di maggio 2023, ma alla prova dei fatti questo non è bastato, a causa di una giungla procedurale e un rimpallo di disponibilità inaccettabile. Il consiglio comunale e la giunta rappresentano il primo avamposto delle istituzioni e deve essere chiarito che quando lo Stato, la Regione litigano a farne le spese sono sempre le realtà locali.

In secondo luogo è necessario farsi carico di una comunicazione sostenuta e urgente nelle Istituzioni, dalla regione, al governo, fino alle più alte cariche dello stato. Ecco perché ci faremo carico che la lettera scritta oggi al presidente Mattarella non rimangano intenzioni ma si tramuti in fatti concreti per dare voce alle migliaia di persone colpite nella nostra città nel corso delle tre alluvioni e che arrivi quella stessa urgenza che ci è stata negata.

Continueremo a essere una forza di maggioranza ferma e consistente, perché la straordinarietà di quanto successo non fornisce più spazio alla normale dialettica politica e rende necessarie azioni straordinarie all’interno delle istituzioni.”