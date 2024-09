Isola chiarisce: “Per via Cimatti partiamo il prima possibile. Ristoriamo chi ha subito 2 alluvioni. Non accantoniamo progetti”

Dopo la decisione di forzare il sistema burocratico e di non attendere più i tempi del governo e della struttura commissariale, decisione comunicata anche al Presidente Mattarella, il sindaco Massimo Isola chiarisce ai nostri microfoni alcuni dei provvedimenti che verranno messi in atto dal Comune dopo la terza alluvione dei giorni scorsi: il progetto di messa in sicurezza di via Cimatti, i ristori agli alluvionati, l’argine non ancora riparato in via Casale lungo il Senio, il progetto rivelatosi insufficiente di Hera per la “Bassa Italia”, la mole di lavoro che dovranno seguire i tecnici comunali