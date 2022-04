“Lunedì della scorsa settimana Federica Malavolti ha presentato la sua candidatura a Sindaca di Riolo Terme per la coalizione di centrosinistra, una bella serata per guardare insieme al futuro della nostra città. Conosciamo Federica e il grande lavoro che in questi anni ha svolto per la comunità di Riolo e siamo felici della sua disponibilità a guidare la lista “Riolo Terme per la Comunità”.

Siamo cittadine e cittadini Riolesi, da sempre attivi nel volontariato e per la nostra comunità, che alle scorse Elezioni Regionali si sono impegnati per il progetto civico e politico di Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista e Progressista. Con la stessa generosità oggi vogliamo aiutare Federica Malavolti e il centrosinistra riolese a costruire un futuro più sostenibile socialmente ed ecologicamente.

Questi anni di pandemia hanno allargato le disuguaglianze e acuito le fragilità per tanti, anche nella nostra comunità serve trovare nuove traiettorie che sappiano lenire queste ferite e garantire un benessere equo, solidale e duraturo. Vogliamo dare il nostro aiuto a Federica e alla vittoria del centrosinistra, partecipando ai tavoli di lavoro della coalizione e stimolando il dibattito cittadino, per trovare risposte nuove ai bisogni dei Riolesi e guardare insieme al futuro della nostra comunità.”

Gianluca Di Marzio, Dante Gianstefani, Luca Lafauci, Matteo Mogardi, Angelo Panfiglio, Claudia Pasini, Francesco Rivola, Alan Selva, Giancarlo Vetri