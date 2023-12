Giallorossi che chiudono nel migliore dei modi il 2023 al Benelli con un rotondo e meritato 4-0 che spazza via l’astinenza di vena realizzativa. Nappello disegna calcio ed accanto a lui gli attaccanti vanno a nozze. Debutto con il gol per Diallo.

Rientra Campagna nell’undici titolare del Ravenna con Gadda che conferma la fiducia in avanti a Tirelli e Sabbatani, scelte che saranno ripagate nel corso della gara.

Al 9’ subito una grossa occasione per il Ravenna, bel cross tagliato di Marino dalla sinistra che attraversa tutta l’area, arriva in scivolata Sabbatani che colpisce solo l’esterno della rete. Al 12’ bella combinazione Sabbatani – Nappello con la conclusione diagonale di quest’ultimo che però è preda di Frattini.

Il forcing giallorosso e la partenza veemente di Sabbatani vengono premiati al 17’ con il 9 giallorosso che sfrutta al meglio un cross di Mancini e insacca con una bella incornata. Gadda al 20’ è costretto a rinunciare a Magnanini per un problema muscolare, a suo posto Gobbo. Sabbatani è in gran spolvero e dopo in tentativo di rovesciata con palla che esce alta, al 25’ si inventa un assist al bacio per l’inserimento di Alluci che però conclude centrale. Il primo tempo è un monologo giallorosso ed al 29’ di nuovo Tirelli sfiora il gol con un gran colpo di testa che scavalca il portiere ma si stampa sul palo e consente agli ospiti di liberare.

Alla mezz’ora la prima sortita offensiva del San Donnino, ma il contropiede orchestrato da Carollo viene neutralizzato da Cordaro. Alla scadere arriva il meritato gol del raddoppio con Tirelli che controlla dal limite e lascia partire un destro rasoterra che sibila a fil di palo senza dare scampo a Frattini. Ravenna al riposo con un doppio vantaggio quasi stretto per quanto visto nella prima frazione.

In avvio di ripresa gli ospiti partono forte per modificare l’inerzia della gara e si rendono pericolosi sugli sviluppi di un errato disimpegno della retroguardia giallorossa con Lolli che conclude quasi a botta sicura trovando però Gobbo, attento a ribattere sulla linea.

Dopo un tiro-cross insidioso, controllato comunque da Cordaro, il Ravenna batte un colpo all’8’, contropiede gestito da Sabbatani che chiama Nappello alla conclusione di nuovo parata da Frattini. Al 56’ Tirelli cala il tris, su bella imbeccata di Nappello, controllo e destro nel sacco che vale la nona rete stagionale. Il Ravenna viaggia sul velluto e trova anche il quarto gol con Diallo che sfrutta una bella iniziativa di Varriale si gira in area e segna sotto la Mero bagnando come meglio non potrebbe l’esordio con la nuova maglia.

Prova a partecipare anche alla festa anche Varriale al novantesimo con una fuga in solitaria dove scarta tutti prima di provare a depositare in rete ma si vede negare la gioia del gol all’ultimo con un salvataggio alla disperata di un difensore bianco azzurro. Prova di carattere del Ravenna che ribadisce la posizione in classifica, scaccia i fantasmi degli ultimi risultati a reti inviolate e si appresta ad andare ad Imola per un derby di alta classifica con il morale, giustamente, alle stelle.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – SAN DONNINO 4-0

MARCATORI: 17’ Sabbatani, 45’ Tirelli, 56’ Tirelli, 79’ Diallo

RAVENNA FC: Cordaro, Marino, Tirelli (61’ Diallo), Campagna, Sabbatani (68’ Varriale), Nappello, Magnanini (20’ Gobbo), Mancini, Esposito, Agnelli (74’ Boccardi), Alluci. A disposizione: Rossi, Spezzano, Vinci, Sare, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

SAN DONNINO: Frattini, De Luca (60’Kashari), Vecchi (60’ Caniparoli), Abelli (60’ Egharevba), Varoli, Som, Carollo, Djuric (66’ Galafassi), Ferretti (73’ Donati), Buongiorni, Lolli. A disposizione: Rainieri, Davighi, Valcalvi, Calmi. Allenatore: Walter Vangioni

Ammoniti: Magnanini, Abelli, Lolli, Som, Boccardi

Recupero: 1’ e 3’