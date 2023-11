Nuovo presidio dei sostenitori di Mauro Guerra, ma questa volta in centro

Nuovo presidio dei sostenitori del veterinario Mauro Guerra. Mentre in tribunale si è tenuta la nuova udienza del processo, dove Guerra dovrà rispondere di 27 capi d’imputazione (fra i più gravi: maltrattamento e uccisione di animali, reati tributari, falsificazione di libretti sanitari), in piazza dell’Aquila alcuni degli iscritti al gruppo Facebook “Io sto con Mauro Guerra l’amico degli animali” si sono radunati per tornare a manifestare il proprio sostegno al veterinario, che, in attesa del giudizio definitivo sul ricorso contro la radiazione sanzionata dall’Ordine dei Veterinari di Ravenna, continua ad esercitare a domicilio