Nel primo pomeriggio di oggi un uomo a spaccato il vetro con un grosso sasso di un negozio ancora chiuso “Vini & bevande a domicilio” in via Nicolodi una traversa di via Tommaso Gulli. Il ladro si è cosi introdotto portando via il registratore di cassa. Molti i danni al negozio, mentre per il ladro il bottino è stato “magro”. La polizia è stata avvisata dalla titolare giunta poco dopo la rapina.