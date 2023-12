La Fenix Energia chiude il 2023 con la vittoria nel derby contro la Liverani InVolley Lugo, risultato che le permette di arrivare alla sosta del campionato da seconda della classe. Davanti alle faentine c’è il Rainbow Forlimpopoli con un punto in più.

Il derby ravennate non delude le attese ed è molto combattuto. Nel primo set sono le padrone di casa ad imporsi 25-23, ma Lugo si riscatta nel secondo aggiudicandoselo 26-24 ai ‘vantaggi’. Molto equilibrata è anchela terza frazione con le due squadre che lottano punto a punto fino al 19-19 poi la Fenix Energia piazza l’allungo decisivo per il 25-21. Copione simile anche nel quarto set con la squadra di coach Manca che vince 25-19, chiudendo il match sul 3-1.

Il campionato di serie C si ferma per quasi un mese. La Fenix Energia ritornerà in campo venerdì 12 gennaio alle 21.30 in casa del Solo Volley Imola, ultima giornata del girone d’andata.

Fenix Energia Faenza – Liverani InVolley Lugo 3-1 (25-23; 24-26; 25-21; 25-19)

FAENZA: Alberti 16, Bertoni 1, Francesconi 4, Gorini 3, Betti 11, Emiliani 6, Baldani, Cavallari 8, Guardigli ne, Maines 3, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

LUGO: Zaniboni 12, Gadoni 5, Bucchi ne, Babini M. (L1), Bellettini 2, Donegaglia (L2) ne, Fioretti, Baù 10, Zani 8, Errani, Scardovi 14, Babini L. ne, Camporesi, Costantini. All.: Casadei

NOTE. Punti in battuta: FA: 9, LU: 8; Errori in battuta: FA: 7, LU: 7; Muri: FA: 10, LU: 1.