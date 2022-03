Nuova direttrice per i consultori familiari. Obiettivo: miglior coordinamento con ospedali per partorienti | VIDEO

Nuova direttrice per i consultori familiari della provincia di Ravenna: è la dottoressa Sara Zagonari, dal 2004 al 2012 in servizio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria delle Croci e dal 2017 a capo del consultorio ravennate dopo un’esperienza al Sant’Orsola in Ostetricia e medicina prenatale. Si formalizza di fatto un incarico che era già attivo sul territorio. Dal 2019 infatti la dottoressa Zagonari ricopriva il ruolo di facente funzione dei consultori provinciali. I consultori sono centri in continua evoluzione. L’obiettivo del 2022 sarà quello di realizzare un centro dedicato alla menopausa. Obiettivo probabilmente più a lungo raggio sarà il nuovo processo organizzativo per permettere alle partorienti di avere accanto in sala parto le ostetriche conosciute durante il periodo pre-natale. Inoltre sarà messa a punto una rete per aiutare donne e famiglie provenienti dall’Ucraina, così come già avvenuto per gli emigrati dall’Africa o dall’Afghanistan.

Dai consultori poi arriva anche un dato legato ai giovani: i centri vengono oggi infatti visti come un punto di riferimento importante per una visita andrologica e soprattutto nella distribuzione di sistemi contraccettivi (le richieste di interruzione di gravidanza sono diminuite nell’ultimo anno del 10%)