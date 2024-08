Si sono appena conclusi a Roma presso la Piscina del Foro Italico i Campionati nazionali di categoria di nuoto, buoni i risultati ottenuti dalle 2 squadre di Ravenna presenti alla Manifestazione. In particolare evidenza, se non altro per il colore della medaglia, Sama Chiara atleta della Rinascita Nuoto Team Romagna e Del Monte Asia atleta della Libertas Nuoto Ravenna. Le due ragazze hanno conquistato la medaglia d’oro rispettivamente nella loro specialità con tempi ragguardevoli e molti interessanti in prospettiva nazionale.

Sama Chiara, recente vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati Europei Junior con la staffetta Italiana 4 X 200 stile libero, ha confermato la sua Leadership nei 200 stile con l’ottimo tempo di 1’59’98, scendendo sotto il muro dei 2 minuti, attualmente la nona prestazione Assoluta in Italia.

Del Monte Asia di un anno più Giovane ha vinto i 50 Stile libero con l’ottimo tempo di 25’85 realizzando così la quattordicesima prestazione Assoluta in Italia.

Oltre alle due atlete sopra menzionate, erano presenti per Rinascita Nuoto Team Romagna, Bertin Samuele, Fanti Sara, Giovanetti Matteo, Masotti Michela, Pollini Luna, Del Duca Emi, e Baldini Bianca

Per Libertas Nuoto Ravenna presenti anche Carlini Filippo e Casetti Alessandro quest’ultimo in grande evidenzia giungendo 2° nei 200 delfino e terzo nei 100 delfino nella finale Giovani anno 2010.

“I risultati ottenuti sono da ritenersi molto soddisfacenti anche in proiezione dei prossimi impegni della nazionale Italiana che culmineranno con le Olimpiadi di Los Angeles 2028 in particolar modo per quanto riguarda Sama Chiara”.

Il Presidente della Rinascita Nuoto Team Romagna, Napoli Nicolò è molto soddisfatto dei risultati ottenuti e contemporaneamente molto preoccupato per il futuro.

“La ragazza ha ottenuto un ottimo risultato tecnico scendendo sotto la barriera dei 2 muniti, considerando che è già componente della Nazionale con la quale ha vinto la medaglia d’oro con la staffetta ai recenti Campionati europei, con il tempo realizzato rientra sicuramente nella stretta cerchia di atlete candidate a far parte delle prossime nazionali Maggiori. Inizia fin da oggi il prossimo quadriennio Olimpico e sono molto preoccupato di non poter sostenere e affiancare la ragazza nel suo percorso di crescita. Le recenti comunicazioni circa la realizzazione della nuovo impianto di Ravenna, nella sua esecuzione sulla base di un Progetto che non è mai stato condiviso con le società, non ci permetterà nei prossimi anni di utilizzare per un periodo non inferiore ai 18/24 mesi la vasca da 50 metri, costringendo cosi parte dei nostri atleti a emigrare in altre società”

Anche Roberto Scozzoli Presidente della Libertas Ravenna esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti da Del Monte Asia, che essendo più giovane di Chiara aspira ad entrare nella nazionale Giovanile, e anche lui esprime le sue forti preoccupazioni per il prossimo futuro: “La piscina tanto agognata e richiesta da circa 15 anni si sta trasformando in un boomerang contro gli atleti e le società del territorio. Nel 2023 eravamo stati messi a conoscenza e condiviso un progetto che prevedeva la costruzione in primis di una vasca da 50 metri che ci avrebbe permesso di continuare anche se con qualche disagio, fino al termine dell’intera struttura che prevede anche una vasca da 25 metri. Ci hanno chiamato qualche mese fa per presentarci un progetto completamente stravolto, che prevede subito la costruzione di una vasca da 25 metri e poi in seguito l’abbattimento del vecchio impianto, lasciandoci per no so quanti anni solo con una vasca da 25 metri a 8 corsie a disposizione delle squadre e della cittadinanza. Non so se riusciremo ad andare avanti. Mi dispiace per tutti i nostri atleti alcuni provenienti da realtà limitrofe attratti proprio dalla possibilità di utilizzare il nostro impianto da 50 metri. Spero che si possa trovare ancora una soluzione, a breve come coordinamento delle società sportive della piscina avremo un incontro con il Sindaco De Pascale, siamo fiduciosi in un ripensamento da parte dell’Amministrazione”.