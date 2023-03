Un weekend da incorniciare quello appena trascorso per il Circolo Ravennate della Spada che ha conquistato ben due titoli e numerosissimi piazzamenti al Campionato Regionale under 14 andato in scena al PalaCattani di Faenza.

I due titoli sono arrivati con Elisa Manfredi che si impone nella categoria bambine e Alan Simone nella categoria ragazzi, quest’ultimo un titolo che vale doppio perché il detentore acquisisce il diritto di partecipare al Trofeo Coni nazionale di tutti gli sport che quest’anno è previsto dal 21 al 24 Settembre sulla Costa Ionica della Basilicata.

Vice campionessa regionale in un derby tutto ravennate con Manfredi si è invece laureata Giorgia Ferrari, così come Pietro Agostini, ottimo argento nella categoria giovanissimi

Poi ci sono i bronzi con Martina Pizzini nella categoria giovanissime, Pietro Zanzi nella categoria ragazzi, Alessandro Brigliadori nella categoria allievi e Chiara Giardini nella categoria ragazze.

Alla gara hanno inoltre partecipato con i colori giallorossi anche Ettore Rossi, Niccolò Pederzoli, Filippo Manfredi, Nicola Cantagallo, Gaia Zavatti, Riccardo Dal Zovo, Irene Liverani, Anna Abà, Yuto Gambi

A seguire a fondo pedana i giovani atleti i tecnici Pavlo Putyatin, Devis Brunello e Michela Mancinelli felicissimi per i risultati ottenuti anche nella consapevolezza che alcuni infortuni e indisposizioni hanno impedito la partecipazione ad alcuni atleti che avrebbero sicuramente meritato una medaglia.