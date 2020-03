ninorimane: l’associazione Dis-ORDINE e la famiglia ricordano Saturno Carnoli

Per Saturno Carnoli, come per tutte le altre persone scomparse in questi giorni caratterizzati dalla presenza del coronavirus in Italia, non è stato possibile celebrare un rito funebre con la partecipazione di parenti, amici e di tutti coloro che avrebbero voluto portare un ultimo omaggio a ricordo della persona scomparsa.

Così, la famiglia e gli amici hanno voluto organizzare una sorta di “funerale digitale”, condiviso su Facebook con l’hashtag #ninorimane. L’associazione Dis-ORDINE, di cui Carnoli era una delle principali anime, ha pubblicato un video in memoria.