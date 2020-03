Dopo la notizia relativa agli aiuti previsti dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà, non sono mancate purtroppo anche le prime truffe online. La Polizia di Stato attraverso il suo profilo Twitter mette in guardia ad esempio gli utenti da un’offerta di falsi buoni per i supermercati messa in circolazione attraverso WhatsApp.

“La crisi italiana porta a tutti i cittadini buoni regalo alimentari per un valore di 200 euro”, recita l’annuncio corredato dai loghi, ovviamente utilizzati in maniera illecita, di alcuni famosi marchi della grande distribuzione e da alcune righe di testo ricevuto da alcuni cittadini. L’invito finale è di compilare un semplice questionario per riscattare il buono spesa ma “se cliccate – avverte la Polizia – rischiate di fornire vostri dati sensibili”.