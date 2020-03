Tantissime le iniziative di raccolta fondi e i gesti di solidarietà da parte del mondo del terzo settore a sostegno dei presidi ospedalieri per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tra queste, un’importante donazione al reparto Rianimazione dell’Ospedale di Ravenna è stata effettuata dal Comitato per la sicurezza stradale (CO.SI.STRA.), da sempre impegnato in iniziative benefiche e attento ai bisogni del territorio. L’associazione lavora nell’ambito della sicurezza delle strade, rilevando inadempienze e mal posizionamento della segnaletica stradale, che vada a compromettere la sicurezza degli utenti; promuove cura e organizza dibattiti, seminari convegni, ricerche, studi, pubblicazioni e manifestazioni.

Anche in questo momento di necessità, ha deciso di essere presente e fare la sua parte, con una donazione di 3.000 euro al Presidio Ospedaliero di Ravenna, per sostenere concretamente i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che combattono quotidianamente e in prima linea questa emergenza.

Si ringraziano tutti i soci e i cittadini che grazie alla partecipazione delle iniziative realizzate durante l’anno a Cervia (in particolare alle Tombole della solidarietà organizzate presso la Casa del Volontariato) hanno contributo a questa donazione.