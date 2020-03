Un dato conferma che gli emiliano-romagnoli stanno rispettando l’obbligo di rimanere a casa e di non uscire se non per comprovate emergenze o motivi di lavoro ed è il calo significativo del traffico veicolare privato urbano ed extraurbano.

Questo comporta conseguentemente un calo del numero degli incidenti, ma è confermato dalle Forze dell’Ordine che gli utenti della strada, autorizzati a girare, sono più ligi nel rispettare le norme del Codice della Strada.

Gli incidenti che si verificano sono pertanto di minor gravità.

MOVIMENTI TRAFFICO:

I dati confermano che il blocco degli spostamenti ha prodotto una crescente percentuale di riduzione dei mezzi sulla strada e coinvolgendo al contrario in minima percentuale il traffico pesante, perché necessario per il rifornimento delle merci nel territorio e quello autorizzato all’assistenza.

Ridottissimo anche l’utilizzo dei mezzi pubblici con la conseguente ridefinizione delle corse.

Rispetto al periodo 11 marzo (giorno dell’inizio delle restrizioni) – 29 marzo 2019

i cali sono aumentati progressivamente, arrivando nell’ultima settimana a

AUTOSTRADE E TANGENZIALI NODO REGIONALE:

-90% (nella percentuale non sono considerati i mezzi pesanti, calati molto poco perché necessari per il rifornimento delle merci)

Ovviamente tutto questo porta nelle tangenziali e autostrade ad un AZZERAMENTO degli incidenti stradali

Viabilità ordinaria media

– 75% sulla viabilità ordinaria (nella percentuale non sono considerati i mezzi pesanti, calati molto poco perché necessari per il rifornimento delle merci)

Nella viabilità ordinaria le chiamate agli organi di polizia per i rilevamenti sono molto diminuite, quasi azzerate. I pochi incidenti che avvengono sono quasi tutti lievi e hanno comportato una riduzione del 77% in meno dei ricorsi al Pronto Soccorso.

I decessi a seguito di incidente nell’area regionale dal 1° al 27 marzo sono stati 4, mentre nel medesimo periodo erano stati 23.

INCIDENTI STRADALI MARZO 2019 – 2020:

incidenti stradali in regione MARZO 2019 = 1.269

Incidenti stradali in regione MARZO 2020 = 127 calo del 90%.

Incidenti stradali mortali dall’8 marzo al 27 marzo 2019 = 23

Incidenti stradali mortali dall’8 marzo al 27 marzo 2020 = 4 CALO 83%.

COMPORTAMENTI MIGLIORATI: da notare il maggior rispetto delle norme del Codice della Strada da parte degli utenti

Le Forze di Polizia stanno riscontrando da parte di tutti gli utenti presenti sulla strada comportamenti corretti e rispettosi delle norme del Codice della Strada.

La frenesia, l’aggressività stradale (e quindi distrazione) e i comportamenti scorretti erano fonte di incidentalità, forse ora i ritmi più lenti ed una maggiore consapevolezza dei rischi sta producendo mutamenti che auspichiamo perdurino anche quando saranno rimosse le misure di contenimento adottate per l’epidemia in atto.

Per concludere risegnaliamo l’importanza dell’igiene all’interno dei veicoli

Ricordiamo che il coronavirus resiste sugli oggetti e quindi chi è autorizzato ad usare i veicoli, occorre che abbia delle fondamentali precauzioni:

Dotarsi di salviette igienizzanti o fazzoletti di carta imbevuti di soluzioni igienizzanti e prima di partire pulire: