Il ministro Lollobrigida e l’assessiore regionale Mammi a Castel Bolognese: si va verso lo stato di emergenza

Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, è arrivato nel tardo pomeriggio a Castel Bolognese per verificare da vicino i danni causati dal maltempo in tutto il territorio faentino e ravennate. Insieme al ministro l’assessore regionale Alessio Mammi e l’intero quadro dirigenziale nazionale, regionale e provinciale di Coldiretti. Tutti quanti infatti sono stati impegnati nella giornata di mercoledì al Macfrut di Rimini. Tutti insieme sono andati a far visita all’azienda di Roberto Zanzi, produttore di una varietà molto pregiata di kiwi giallo, con un impianto ancora molto giovane, colpito dagli allagamenti