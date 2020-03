Famiglie senza quaderni per far svolgere i compiti ai bambini o farli disegnare. Non tutti i supermercati hanno a disposizione reparti di cancelleria o riescono a rifornirli. E così, dopo aver stampato le autocertificazioni, la Tipografia Valgimigli ha messo a disposizione di chi ne ha bisogno quaderni a righe o a quadretti. E le richieste sono state molteplici.