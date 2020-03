A Faenza ora l’autocertificazione per uscire si può trovare in farmacia, al supermercato o alle poste

Autocertificazioni per uscire di casa distribuite a Faenza nei supermercati, nelle farmacie o negli altri luoghi rimasti aperti della città. 8-10 mila copie. I moduli sono stati stampati dalla Tipografia Valgimigli, storica tipografia della città con 120 di storia. L’idea è stata del capogruppo del Partito Democratico Niccolò Bosi. Per molti cittadini infatti l’autodichiarazione era diventata un problema, soprattutto per le pensione anziane, senza un computer. E fra quelli in grado di operare con il computer, non tutti avevano a disposizione una stampante. Così, in accordo con le forze dell’ordine e con il Comune di Faenza, è stata concepita questa possibile soluzione