L’amministrazione comunale ha recentemente sottoscritto una convenzione con l’Istituto professionale per l’agricoltura Persolino e la Cefal per l’uso dei locali di via Pistocchi 10, di proprietà del Comune di Faenza.

Per il periodo delle festività, la via dello shopping, in pieno centro, si arricchisce di un nuovo arrivo; un punto dove proporre i prodotti del territorio che vengono realizzati dall’azienda agricola: vini, distillati, liquori, articoli per la bellezza ma anche ceramiche. All’iniziativa aderisce anche il Cefal, realtà di formazione e introduzione nel mondo del lavoro, che oltre ad assicurare una presenza costante nel punto vendita con alcuni suoi corsisti si è occupata dell’allestimento.

Il Temporary, inaugurato nella serata dell’8 dicembre, alla presenza del sindaco Massimo Isola, dell’assessora alla Scuola, Martina Laghi, del presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosì, la consigliera regionale Manuela Rontini e del dirigente Daniele Gringeri, resterà aperto fino all11 gennaio.

“Una splendida sinergia -spiega il sindaco Isola– quella tra l’amministrazione comunale, la Cefal e il Persolino concretizzatasi nei locali di via Pistocchi dove portiamo nel cuore della città i prodotti di una realtà produttiva strategica per il nostro territorio. Siamo davvero contenti di questa iniziativa che ci piacerebbe far continuare anche in futuro”.

“Per l’amministrazione è una grande soddisfazione –dice invece Martina Laghi, assessore alla Scuola- vedere concretizzato questo progetto che mette in collegamento l’istituto agrario di Persolino, Cefal e la città. Poter mettere a disposizione degli spazi del Comune per dare visibilità a queste eccellenze che mettono al centro la formazione dei ragazzi per noi è una grande soddisfazione”.