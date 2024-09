Nasce il primo Gran Premio Caffè Borbone: gara per giovani ciclisti sulle strade del Tour

Nasce il primo Gran Premio Caffè Borbone fra i territori di Faenza e Brisighella, sulle strade dei Mondiali di Ciclismo e del Tour de France. Dedicato ai ciclisti juniores di 17 e 18 anni, il trofeo porta il nome della nota azienda, main sponsor della manifestazione, ed è organizzato da Team Technipes #inEmiliaRomagna. Fondamentale poi la collaborazione con la Polisportiva Zannoni. Proprio davanti alla sede della Zannoni, ad Errano, partirà la gara in programma sabato 14 settembre. I corridori affronteranno più volte un circuito a Monte Coralli, per poi raggiungere Villa Vezzano e scollinare verso Brisighella. Torneranno indietro percorrendo il Monticino e l’arrivo sarà previsto in piazza Marconi a Brisighella. Poco più di 108 Km di gara.