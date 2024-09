Il Comune di Ravenna riceverà un contributo regionale di 25mila euro per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’attivazione dell’Hub urbano del centro storico.

Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 50% della spesa prevista, fino ad un importo massimo appunto di 25mila euro.

Con hub urbano si intende un’area al centro della città o del comune, che presenta una connotazione commerciale e una presenza di servizi più consolidata con la presenza di esercizi commerciali e di pubblici esercizi e attività di servizio. La realizzazione degli hub del centro storico è una delle novità inserite nella nuova legge regionale del commercio dell’ottobre 2023, che prevede un investimento di 18 milioni di euro per sviluppare l’economia urbana.

Una volta redatto lo studio di fattibilità, la relativa richiesta di riconoscimento dell’hub dovrà essere presentata alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, in concerto con le associazioni imprenditoriali del commercio e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello provinciale e allegando tutte le caratteristiche fisiche dell’area, ma anche gli accordi per la sua governance e un programma di interventi. In seguito alla valutazione di ammissibilità, i nuovi hub verranno inseriti in uno specifico elenco che verrà pubblicato sul sito della Regione. Per il mantenimento del riconoscimento il Comune, con cadenza triennale, dovrà presentare alla Regione una relazione sui risultati conseguiti e le prospettive future.

“Si tratta di una scelta strategica – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora alle Attività produttive Annagiulia Randi – per potenziare e valorizzare maggiormente le nostre attività commerciali che in questi anni hanno subito grosse ripercussioni causate dalla pandemia e dall’alluvione. Dopo un confronto con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato abbiamo pensato a un’idea di hub urbano che va oltre al perimetro del centro storico e si estende fino a comprendere le zone di borgo San Biagio e borgo San Rocco. Un’opportunità significativa per le attività commerciali che potranno realizzare progetti innovativi per render queste aree maggiormente valorizzate. Siamo convinti che sia importante far vivere non solo ai turisti, ma anche ai cittadini, altre zone della città, altrettanto identitarie e attrattive e che possono portare a un’offerta diversificata”.