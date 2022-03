Faenza pronta ad aiutare la comunità ucraina residente e parenti o comunque famiglie che raggiungeranno il nostro territorio nei prossimi giorni. Dopo le manifestazioni di sabato infatti, nella giornata di lunedì si è tenuta in Comune una riunione a cui hanno partecipato associazioni locali e la stessa comunità ucraina per organizzare la macchina degli aiuti. Nel frattempo da Faenza partirà un sostegno concreto verso l’Europa dell’Est per la popolazione coinvolta nella guerra.