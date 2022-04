Anche la seconda edizione della gara a squadre di raccolta dei mozziconi si è conclusa con successo: cinque squadre composte da 25 ragazzi hanno raccolto sigaretta dopo sigaretta 6,8 kg di rifiuti, pari a circa 5.000 / 6.000 cicche. Hanno aderito i clan dei gruppi scout Faenza 1, Faenza 2 e Faenza 3, più l’associazione Fronte Comune: alle prime tre squadre classificate sono stati dati come premi una vaschetta di gelato della gelateria Buono&Bio, una bevuta da The Ale House e una colazione al caffè Il Solito Posto, gentilmente offerti dai tre locali.

“Speriamo che piccoli eventi come questo possano aumentare la consapevolezza sulla necessità di non gettare per strada o nell’ambiente i mozziconi di sigaretta: essendo composti di acetato di cellulosa (una fibra plastica) a differenza di quanto pensato da molti essi non sono biodegradabili, ed inoltre contengono nicotina e anche metalli pesanti molto dannosi per la salute degli animali e dell’uomo. Studi e ricerche a livello internazionale dimostrano infatti che la grande maggioranza dei mozziconi prima o poi finisce in mare, e da lì complessivamente nell’ecosistema” ricorda Lorenzo Casadio, Vice Presidente del Circolo ARCI Prometeo.

L’iniziativa si collocava a conclusione del percorso ConCittadini, promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e al quale il circolo Arci Prometeo partecipa in partnership con associazioni locali (Fronte Comune, Libera Ravenna, Minerva ass. di divulgazione scientifica) per indagare il rapporto fra legalità e tutela dell’ambiente.