Musica: Un bellissimo gesto per Cara Forlì di grande solidarietà e ponte tra tradizione e innovazione verso le nuove generazioni, il faentino Aldo Fabbri regala una Fisarmonica Scandalli per il vincitore de Il Liscio nella Rete a Forlì

Cara Forlì, la due giorni di grande festa del liscio, che il 4 e il 5 settembre omaggerà i 50 anni dalla scomparsa del Maestro Secondo Casadei in Piazza Saffi con un ricchissimo programma di concerti, presentazioni e premi, ha attivato anche grandi momenti di affetto e di soildarietà. Si è avuta infatti ieri una grandissima sorpresa: infatti, Aldo Fabbri, Fondatore dell’Associazione Amici della Fontana Monumentale di Faenza, fisarmonicista, che dopo anni di studio fin da piccolo, suonò per la prima volta la

fisarmonica in pubblico con Secondo Casadei a Reda a 13 anni nel 1957 al Circolo Enal suonando Romagna Mia chiamato sul palco proprio dal grande Maestro vedendo questo bambino interessatissimo al liscio, vedendo la promozione dell’iniziativa di Forlì e partecipando a Faenza alle serate di Ferragosto sotto le Stelle tra Musica Italiana e Storia del Rock locale ha raggiunto ieri la Casa della Musica del Comune di Faenza e ha donato una perfetta Fisarmonica Scandalli del 1990 per regalarla al giovane artista che vincerà il contest attivo per Cara Forli “Il Liscio nella Rete”. Si tratta di un grandissimo gesto visto che la fisarmonica è perfettamente funzionante e come nuova ed ha per lui, allievo fin da piccolo del grande Maestro Castellina per poi portarsi a suonare ed esibirsi prima nei militari e poi al mare con tante piccole orchestre, un grande valore , oltre che economico, prima di tutto affettivo.

“Personalmente l’abbiamo ringraziato tantissimo anche a nome del Comune di Forlì e di Casadei Sonora” informa Giordano Sangiorgi, organizzatore della due giorni forlivese che parte il 4 settembre con Riccarda Casadei, Mario Russomanno, Roberta Cappelletti, La Storia di Romagna, Moreno Il Biondo, Alessia Dal Cielo, Renzo & Luana, Mirco Gramelli e Martina Ricci, Francesco Belli, Federico Savini, Gregor Ferretti e prosegue il 5 settembre con Vittorio Bonetti & Cristiano Cavina, la Banda di Civitella, i Sunadur, e le orchestre di Cosafolk e Orkestra Pazzesca con gli ospiti Andrea Mingardi, Gabriele Graziani, Michele Fenati e Maurizio Tassani. “Un gesto di una umanità e di un’attenzione verso la tradizione da trasferire alle giovani generazioni di grande rilievo a significare che l’omaggio al grande Maestro Secondo Casadei a 50 anni dalla scomparsa e’ ancora attuale anche tra i giovani: per questo, commossi da tale prezioso omaggio, abbiamo invitato Aldo Fabbri sul palco di Cara Forlì per regalare lui direttamente la fisarmonica ai giovani vincitori de Il Liscio nella Rete il 4 e 5 settembre prossimi” conclude Giordano Sangiorgi.