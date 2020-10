MOTOGP

La velocità mostrata durante tutte le sessioni da Aleix Espargarò e dalla sua RS-GP si è confermata anche nella gara di oggi. Scattato dalla tredicesima posizione sullo schieramento, Aleix si è fatto spazio da subito nelle zone calde della top-10 con buoni sorpassi e un gran ritmo. A tre giri dal termine, il pilota Aprilia si preparava ad attaccare Quartararo e Vinales per il settimo posto quando un problema tecnico lo ha costretto alla resa.

Molto buona anche la partenza di Bradley Smith, che nelle prime fasi di gara sembrava in grado di recuperare posizioni. La sua rimonta è stata rallentata dal degrado della gomma posteriore, che gli ha impedito di essere incisivo sulla distanza e lo ha costretto ad accontentarsi della zona punti.

MOTO2

Si chiude l’ennesima tripletta stagionale, ma sul circuito del Motorland Aragon non arrivano buone notizie per il Team Federal Oil Moto2 con Nicolò Bulega ed Edgar Pons che lasciano l’#AlcañizGP a mani vuote.

Lo spagnolo del Team Federal Oil Gresini Moto2, che la scorsa settimana aveva conquistato il miglior risultato personale nella categoria, oggi si ferma causa caduta a 2 giri dalla bandiera a scacchi quando correva in 20ª posizione.

Per Bulega una gara tutta in salita e non solo per la posizione sulla griglia di partenza: il clash alla prima curva tra Luthi e Daniel arriva proprio davanti all’italiano costretto a inchiodare e perdere secondi preziosi.

MOTO3

Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba raccolgono appena tre punti in questo secondo e ultimo appuntamento stagionale al MotorLand di Aragon. I due alfieri Kömmerling Gresini chiudono infatti la zona punti di questo 12º GP stagionale, rispettivamente in 14ª e 15ª posizione.

Un risultato deludente da una parte perché Gabriel Rodrigo partiva 4º ed era stato in grado nei primi 3-4 giri di comandare la gara, dall’altra perché Jeremy Alcoba, seppur 14º sulla griglia, domenica scorsa in condizioni simili aveva sfiorato il podio con un finale strepitoso.

Non è andata così oggi, con i due piloti Gresini che hanno chiuso appaiati l’#AlcanizGP e che ora avranno una decina di giorni per riposare e preparare una nuova tripletta, quella conclusiva di una stagione complicata.