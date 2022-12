Molotov contro il centro vaccinale di Ravenna nel febbraio scorso: individuato il possibile autore

Individuato il presunto autore dell’attacco incendiario al centro vaccinale di Ravenna del febbraio scorso. Sull’indagine, condotta dalla Digos e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, autorità giudiziaria e forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo. La persona, fortemente sospettata, è al momento in libertà. Gli inquirenti però sono convinti possa essere l’autore, o l’autrice, della molotov che nella sera fra il 24 e il 25 febbraio scorsi colpì l’ingresso del centro vaccinale all’Esp, in via Bussato. Un’azione attribuita alla galassia novax. Non è escluso che il sospettato abbia agito con l’aiuto di complici e che possa essere coinvolto in altre azioni di minore gravità che si sono perpetrate nei mesi scorsi sul territorio della provincia di Ravenna e in Romagna.