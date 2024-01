Arrivano 363 infermieri per l’Ausl Romagna, ma non basteranno

Arrivano 363 infermieri per l’Ausl Romagna. Ha annunciato il piano assunzioni il direttore generale Tiziano Carradori in occasione dell’inaugurazione del CAU di Ravenna. I neo assunti, tuttavia, non riusciranno a colmare la carenza di personale delle varie strutture. Solo in provincia di Ravenna, d’altronde, negli ultimi due anni, ha fatto notare la UIL, sono mancati all’appello 228 infermieri, 71 medici, 56 oss, 38 tecnici, 127 amministrativi e 28 profili sanitari di vario genere. Contemporaneamente, fra Case della Salute o di Comunità e Cau, già inaugurati o che andranno ad inaugurare nei prossimi due anni, sono aumentate le strutture sanitarie con l’obiettivo di offrire una miglior presenza dei servizi sul territorio