Martedì 16 gennaio, presso la Terrazza del Mercato Coperto di Ravenna, i Lions Clubs della Prima Circoscrizione del Distretto 108A ed il Soroptimist Club Ravenna hanno organizzato e svolto una serata di solidarietà, informazione e convivialità che ha coinvolto 200 Soci e familiari, nella quale sono stati raccolti 3.000 Euro, poi donati agli apicoltori romagnoli alluvionati di A.R.A. – Associazione Romagnola Apicoltori.

Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di 160 Api Regine, utili per la ripopolazione delle arnie pesantemente colpite dalle alluvioni in Romagna nel maggio 2023, che si stima abbiano distrutto oltre 5.000 alveari.

L’inter-meeting Lions / Soroptimist “Salviamo le Api e la Biodiversità – un impegno collettivo per un futuro sostenibile” è stato condotto dall’officer Lions Gianfranco Medri insieme ad Andrea Bontempi (Presidente Lions Ravenna Host) e Pietro Gueltrini (Presidente Lions Ravenna Bisanzio) e ha visto quale relatrice Elena Fabbri (Presidente del Soroptimist Club Ravenna). Cesare Brusi, Apicoltore e Presidente del Lions Club Cervia Ad Novas, nel suo intervento “La mia vita con le api” ha evidenziato l’importanza del ripopolamento delle api per l’agricoltura romagnola e nazionale; infatti, la specie umana non potrebbe sopravvivere a lungo senza le api e gli altri insetti impollinatori, in quanto si stima che un terzo del nostro cibo dipenda dall’opera di impollinazione delle api, piccole regine della biodiversità.

Elena Fabbri, Professoressa Ordinaria di Fisiologia al Dipartimento BiGeA dell’Università di Bologna, ha illustrato la tematica “Sapori sostenibili per il bene del Pianeta”, evidenziando che lo spreco alimentare ha gravi conseguenze ambientali; per la sua inutile produzione, ogni alimento finito in discarica ha consumato acqua e suolo, e generato gas serra. Ha sottolineato inoltre che ognuno di noi può dare il suo piccolo contributo per la salute dell’ambiente, che diventerà grande perché siamo tanti; è pertanto opportuno riflettere sui costi ambientali degli alimenti sprecati e scoprire la bontà degli alimenti della cucina circolare.

Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna, ha illustrato, unitamente al Lions Gianfranco Medri, il progetto “I giardini delle api e del miele” sviluppato dal Comune di Ravenna insieme ai Lions, volto alla creazione in spazi verdi urbani di “giardini per le api”, con la piantumazione di fiori e piante ad alto contenuto di nettare e polline, che forniscano un ambiente ricco di risorse per le api e altri impollinatori.

“Perché il miele sulle lesioni cutanee e vascolari” è stato l’argomento degli interventi del Dottor Claudio Morisi, Medico responsabile per 40 anni dell’ ”Ambulatorio ferite difficili” dell’Ospedale Civile di Ravenna e del Dottor Mirko Tessari, Dottore di ricerca in malattie vascolari dell’Università di Ferrara e della Tessari Studi di Peschiera del Garda, che hanno illustrato l’importanza dell’utilizzo del miele sulle lesioni cutanee e vascolari; sono noti, infatti, i benefici del miele e le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

I mieli medicali, registrati come dispositivi medici, sono molto importanti per il trattamento topico di lesioni e ustioni. L’inter-meeting si è concluso con la relazione “Biodiversità, terra e mare a confronto”, esposta dal dottor Simone D’Acunto, Direttore del CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna, che ha illustrato la grande attività del CESTHA nella ricerca e conservazione ambientale nel territorio e nel mare romagnolo, attraverso progetti che puntano a un equilibrio tra attività produttive e protezione dell’ambiente.