Relativamente ai lavori per la realizzazione del nuovo asfalto in via Ravegnana, le modifiche alla viabilità sono prorogate fino a lunedì 7 marzo compreso. Il tratto interessato dell’intervento è quello dalla rotatoria di via Giovanni Paolo II fino all’ingresso contro-strada via Ravegnana.

Nello specifico, la via Ravegnana sarà transitabile in direzione Ravenna, mentre i veicoli provenienti da Ravenna verranno fatti svoltare a destra verso via Giovanni Paolo II che sarà transitabile nei due sensi di marcia. Infine, via Borgo San Rocco sarà transitabile solo per destinazioni interne.

Nelle strade limitrofe saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.