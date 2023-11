L’indagine per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, era scattata un anno fa a carico di una famiglia di albergatori di origine albanese che nel 2021 aveva gestito un hotel a Cattolica.

Dopo che lo scorso dicembre i finanzieri del comando provinciale di Rimini avevano sequestrato oltre 145 mila euro ai tre indagati – i due genitori e il figlio – oggi i sigilli sono scattati per gli otto immobili (solo uno a uso non abitativo in provincia di Forlì, mentre gli altri sono appartamenti e garage) dal valore commerciale di oltre un milione.