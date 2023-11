“Non è la prima volta che ci tocca evidenziare situazioni di degrado, concretizzato o potenziale, relativo a spazi ed edifici del nostro Comune. Né, come stiamo per fare, è la prima volta che sottolineiamo come non sia tollerabile l’abbandono in cui versa da parte della proprietà, ossia l’ANAS ora parte del Gruppo FS, la casa cantoniera di Via Faentina 57 in angolo con Via Dorese a Ravenna. Sia questa che l’altra pure sita in Ravenna, in via Ravegnana 192, non risultano inserite neanche nell’ultimo bando per la sollecitazione di proposte di valorizzazione. Questo non giustifica però in alcun modo l’assenza di cura in cui versano.