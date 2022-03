Iniziati i lavori per la Ciclovia del Senio: il sogno è di collegare la collina al mare | VIDEO

Con l’installazione del semaforo al sottopasso di via Canale, sono iniziati i lavori per la Ciclovia del Senio, il progetto che collegherà con un percorso protetto Tebano e il Molino Scodellino, passando per il centro di Castel Bolognese. 380 mila euro i fondi messi a disposizione dalla Regione per il primo tratto di quello che vorrebbe essere un grande progetto provinciale. 240 mila euro l’investimento del Comune di Castel Bolognese. L’obiettivo è quello di seguire i percorsi del Senio e del Lamone, arrivando in Bassa Romagna e poi raggiungere il mare