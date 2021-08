dalle ore 06.00 alle ore 20.00, sarà valido in viale Baccarini un divieto di sosta

senso di circolazione (sarà escluso dai divieti il controviale). per tutti i veicoli a motore. Da 9 agosto sarà prevista anche la rimozione forzata. L’area interessata è quella di viale Baccarini da piazzale Cesare Battisti a via Oriani nel lato sinistro della strada a doppiosenso di circolazione (sarà escluso dai divieti il controviale). Dal giorno 6 agosto al giorno 10 agosto 2021 (feriali e festivi compresi),

I divieti sono resi necessari per liberare i posti auto dove consentire la sosta agli autobus di Trenitalia che entreranno in servizio in sostituzione dei treni in servizio sulla Faentina che si fermeranno per consentire lavori lungo la linea ferroviaria.