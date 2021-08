Concerto della Toscanini Next: Faenza omaggia il personale sanitario dopo i mesi più difficili della pandemia

Faenza omaggia il personale socio-sanitario dopo gli sforzi durante i mesi più difficili della pandemia. Si è tenuto martedì sera alla Molinella il concerto della Toscanini Next dedicato a medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario del territorio faentino. Sul palco i musicisti under 35 del progetto orchestrale Toscanini Next, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti, che hanno suonato un programma incentrato sulle colonne sonore di famosi film e serie televisive. La serata rientrava all’interno del programma dell’Emilia-Romagna Festival