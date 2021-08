Litigio finito nel sangue a Massa Lombarda: italiano spara ad albanese

Prima la lite, poi i colpi di pistola: è degenerato in tragedia il diverbio tra due uomini, un italiano e un cittadino albanese, verificatosi ieri intorno a mezzanotte nell’area del distributore di benzina situato in via Santa Lucia a Massa Lombarda. Non si conoscono ancora le cause della lite, ma secondo le prime ricostruzioni dei fatti l’uomo di nazionalità albanese sarebbe stato colpito alle gambe da due colpi di pistola partiti dall’arma impugnata dall’italiano coinvolto nella vicenda. L’uomo ferito è stato poi trasportato con il codice di massima gravità in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’aggressore è stato condotto alla caserma di Massa Lombarda dai Carabinieri, intervenuti sul posto per chiarire la dinamica della vicenda.