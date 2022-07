Per lavori di scavo sulla sede viaria, venerdì 15, dalle 7 alle 19, sono previste alcune modifiche alla viabilità nel comune di Faenza: divieto di transito in via Santa Maria dell’Angelo tra il civico 15 e via Barbavara; il percorso alternativo per raggiungere via Severoli e via Zanelli sarà da via Cavour, via Tonducci e via Castellani. Verrà istituito un doppio senso di circolazione (solo per i veicoli in uso ai frontisti delle zone altrimenti non raggiungibili) in via Santa Maria dell’Angelo tra via Cavour e il civico 15 per i veicoli diretti o provenienti da questa zona e in via Santa Maria dell’Angelo nel tratto compreso tra via Zanelli e via Barbavara per i veicoli diretti in detta zona o in via Barbavara.