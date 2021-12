Mobilità sostenibile: la Regione vuole velocizzare il collegamento ferroviario Bologna-Rimini | VIDEO

Non solo porto, collegamenti ferroviari con Ravenna e trasporto rapido costiero, la programmazione degli interventi per promuovere la mobilità sostenibile vede altri investimenti a favore del territorio della provincia di Ravenna, oltre alla programmazione che interesserà tutta la Regione Emilia-Romagna.

140 milioni saranno infatti destinati alla velocizzazione della linea Bologna-Rimini. La Regione ha poi chiesto a Ferrovie Italiane di inserire fra i programmi finanziabili anche il quadruplicamento dellla linea Bologna-Castel Bolognese, oggi a livelli elevati di saturazione

120 milioni saranno invece destinati a migliorare i collegamenti ferroviari fra Ferrara e Ravenna per poi impostare un collegamento, per le merci, con la linea ferroviaria per il Brennero.

E poi i progetti già annunciati: strade scolastiche, piste ciclabili, autobus elettrici, zone 30 km/h

Sono questi alcuni dei progetti trattati durante gli stati generali della mobilità sostenibile organizzati dalla Regione Emilia-Romagna