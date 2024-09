Faenza e Provincia di Ravenna rispondono a Musumeci: “Arrivati solo fondi per ricostruire. Niente per la difesa”

Il sindaco di Faenza Isola e la vicepresidente della Provincia di Ravenna Palli rispondono al ministro Musumeci su come sono stati spesi i fondi stanziati per l’alluvione. Una conferenza stampa caratterizzata da un elenco di lavori per strade, spurghi, frane, rimozione rifiuti, argini per progetti di immediata canterizzazione. Decine e decine di milioni di euro per ricostruire il distrutto. Le istituzioni locali lamentano un mancato stanziamento di fondi per la messa in sicurezza del territorio per evitare quello che poi è avvenuto in questi giorni. Un piano fermo da mesi. Lamentano una mancanza di coesione e l’assenza sul territorio della struttura commissariale: il commissario Figliuolo solo due volte a Faenza per cinque ore totali